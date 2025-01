Chris Brown processa a Warner em R$ 2,9 bilhões por danos morais após documentário que aborda agressões contra mulheres

Brown alega que as acusações feitas são falsas e pede uma reparação de U$ 500 milhões (cerca de R$ 2,9 bilhões) por danos à sua imagem.

O cantor Chris Brown está processando a Warner Bros. Discovery por conta do documentário Chris Brown: Uma História de Violência. No longa, lançado em 2024 e produzido pelo estúdio, o passado problemático do artista é revisitado. São relembrados casos de violência contra mulheres e o acusando de agressão sexual contra uma ex-dançarina.