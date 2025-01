Menos de um terço das demandas de reconstrução do Plano Rio Grande foi concluído, mostra levantamento

Das 162 demandas recebidas pelo Plano Rio Grande, 46 já foram concluídas, o que representa 28% do total. Os dados do primeiro balanço do programa foram apresentados pelo governo do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (22). O Plano Rio Grande tem como foco a recuperação do Estado após a enchente de maio de 2024. De acordo com a apresentação realizada no Palácio Piratini, o Executivo gaúcho já investiu R$ 5 bilhões em projetos de reconstrução e retomada do desenvolvimento no RS.