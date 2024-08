"Homem de bem"

Lula faz homenagem a Silvio Santos: "Pessoas que a gente admira não morrem"

Declaração do presidente foi dada a jornalistas durante visita à sala de situação do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), em Brasília; apresentador e empresário morreu no sábado (17), aos 93 anos

18/08/2024 - 17h12min