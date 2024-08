Por mais sangrenta, violenta e impiedosa que seja, The Boys nunca foi uma série que mata os seus personagens centrais de modo leviano. Em suas quatro temporadas já exibidas, mesmo não segurando a mão em termos de sangue, grande parte do elenco principal continua firme e forte. Isto, no entanto, pode estar prestes a mudar, de acordo com o criador da produção, Eric Kripke.