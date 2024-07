Para maratonar e curtir Notícia

Terceira temporada de "The Bear" e outros destaques desta quarta

Os novos 10 episódios da premiada série estreiam no Brasil pela plataforma Disney+. Jeremy Allen White retorna ao papel de Carmy, que segue empenhado em elevar a qualidade do trabalho logo após a reforma do restaurante

17/07/2024 - 04h00min Atualizada em 17/07/2024 - 04h00min