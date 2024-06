Com 10 novos episódios que serão lançados juntos, a série The Bear retorna com a terceira temporada na próxima quinta-feira (27). Porém, com a extinção da plataforma Star+, os novos episódios serão disponibilizados no Disney+ somente a partir de 17 de julho no Brasil. Depois de uma segunda temporada aclamada pela crítica e pelos fãs, o público voltará a acompanhar os dramas gastronômicos de Carmy (Jeremy Allen White), sua família e os funcionários do restaurante de Chicago, nos Estados Unidos.