A campeã da Dança dos Famosos, Tati Machado, comemorou a vitória pulando em uma piscina de bolinhas no programa Mais Você desta segunda-feira (8). Durante o café da manhã, uma promessa foi relembrada por Ana Maria Braga: Tati disse que pularia nua na piscina da apresentadora caso vencesse a competição do Domingão com Huck.