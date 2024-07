O elenco de Casamento às Cegas 4: Uma Nova Chance se reuniu em um bar na Vila Madalena, em São Paulo, no domingo (7). Durante o encontro, o grupo foi abordado por espectadores do programa. Um detalhe chamou atenção nos registros: apesar de todas as mulheres terem ido ao local, apenas três dos cinco casais que terminaram o reality show juntos estavam reunidos no encontro.