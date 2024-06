Os novos episódios de Casamento às Cegas: Uma Nova Chance, lançados nesta quarta-feira (26), entregam aos espectadores o ápice dos conflitos do programa até o momento. A quarta temporada do reality show da Netflix, que é conhecido por suas polêmicas, traz participantes que já foram casados ou tiveram longos relacionamentos e estão buscando uma segunda chance no amor. Essa dinâmica adicionou profundidade às interações.