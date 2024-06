Para a alegria do público, a quarta temporada de Casamento às Cegas chegou na Netflix nesta quarta-feira (19). O reality show apresentado pelo casal Camila Queiroz e Klebber Toledo traz participantes que já se divorciaram, separaram ou chegaram a noivar em busca de uma nova chance no amor. Entretanto, no caminho para essas novas paixões, eles acabam esbarrando também em intrigas, conflitos e discussões.