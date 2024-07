Quem ouve o tema de abertura de No Rancho Fundo logo identifica Elba Ramalho soltando a voz na música. A famosa cantora paraibana divide os vocais com Natascha Falcão, artista que já foi indicada ao Grammy Latino e que, agora, realiza vários sonhos de uma só vez. Além de entoar a canção que dá nome à novela das seis, ela também aparece em cena como Lola, uma das meninas do cabaré de Deodora (Debora Bloch).