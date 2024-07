Em No Rancho Fundo, Deodora (Debora Bloch) e Zefa Leonel (Andrea Beltrão) têm uma rixa antiga, e agora o ódio só aumentou por conta de seu Tico Leonel (Alexandre Nero). A dona do cabaré tenta seduzir o matuto, de olho no dinheiro que a família embolsou graças à turmalina paraíba. A cada encontro das duas mulheres, sobram farpas, alguns tapas e até ameaças de morte.