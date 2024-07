A série Breaking Bad, produzida entre 2008 e 2013, conta a história de um professor de química que precisa lidar com o diagnóstico de um câncer terminal. Decidido a arriscar tudo para conseguir dinheiro no pouco tempo de vida que lhe resta, decide traficar metanfetamina com a ajuda de um ex-aluno. A trama mistura drama, ação e mistério policial.