As conquistas da comunidade LGBT+ têm acontecido a passos lentos, são marcadas por muita luta, preconceito e invisibilidade. Se as novelas são um espelho da realidade, nada mais justo que as tramas exibam todas as formas de amar, para que as mais diversas pessoas se sintam representadas na telinha. No Dia do Orgulho, selecionamos alguns personagens recentes que mostram que, como canta Milton Nascimento, "qualquer maneira de amor vale a pena".