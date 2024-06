O Ministério Público Federal (MPF) confirmou nesta quarta-feira (19) que vai analisar uma denúncia do ativista Antonio Isuperio contra o ex-BBB Matteus Amaral, que se autodeclarou preto para ingressar no Instituto Federal Farroupilha (IFFar), em Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O ativista protocolou uma representação cobrando que Matteus "responda pelo crime de falsidade ideológica".