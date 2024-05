O ator Tony Ramos, 75 anos, recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, após ser submetido a duas cirurgias no cérebro. Conforme boletim médico divulgado nesta quarta-feira (22), o artista encontra-se lúcido, "continua em evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação". O estado de saúde é considerado estável.