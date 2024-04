Linda de Morrer (2017) é o destaque na Sessão da Tarde desta sexta-feira (26). Com Glória Pires no elenco, o longa brasileiro acompanha a história de uma médica que, após falecer repentinamente, precisa evitar que a ganância de sua sócia acabe com outras vidas. Com direção de Cris D'Amato, a produção será exibida após Cheias de Charme, às 15h25min, na RBS TV.