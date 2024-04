Há mais de três décadas no ar, o seriado da Fox Os Simpsons (1989) comoveu os espectadores com o 15º episódio da 35ª temporada, Cremains of the Day (ainda sem título em português), exibido no domingo (21) nos Estados Unidos. No capítulo em questão, o programa relatou os ocorridos após a morte do personagem Larry Dalrymple, freguês fiel do Bar do Moe.