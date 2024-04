Série independente inspirada em filmes de ação como Indiana Jones, Ladrões de Relíquias teve três episódios gravados em diferentes lugares de Porto Alegre, como a Pinacoteca Aldo Locatelli, no Centro Histórico, e o Bar El Aguante, no bairro Rio Branco. As filmagens iniciaram no dia 1° de abril e terminaram nessa quarta-feira (10). Além de uma equipe de atores locais, a produção contou com participação do ator carioca Bruno Gissoni, que veio gravar na Capital.