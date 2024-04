Davi venceu a prova de resistência do BBB 24 e, com isso, se tornou o primeiro finalista da temporada na manhã desta sexta-feira (12). Alane, Isabelle e Matteus enfrentarão o último paredão do programa para, finalmente, o trio de finalistas ser decidido e o público poder escolher quem vai levar o prêmio milionário para casa.