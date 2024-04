Um garçom que busca o sucesso como comediante é gentil com uma mulher vulnerável, despertando nela uma obsessão sufocante que ameaça destruir a vida de ambos. Essa é a premissa da minissérie Bebê Rena, que estreou na Netflix no dia 11 de abril e já é uma das produções mais assistidas da plataforma nos Estados Unidos, no Reino Unido e, mais recentemente, no Brasil.