Como diz a velha máxima do futebol: "o jogo só acaba quando termina". Porém, se estivermos falando de reality show, muitas vezes o resultado já está definido bem antes do apito final. Restando apenas cinco participantes, todos do grupo fadas, já é possível fazer previsões sobre o desfecho do BBB 24. Mas até o dia 16, muita coisa pode acontecer. Ainda assim, arrisco algumas apostas. Confiram!