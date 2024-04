O astrólogo Ricardo Muri — responsável pelo mapa astral de celebridades como Isis Valverde, Juliana Paes e Lore Improta e por previsões como o retorno de Jade Magalhães e Luan Santana — afirma que reviravoltas ainda podem acontecer até o fim da edição do BBB 24 e que Davi, indicado como um dos favoritos para levar o prêmio do reality show da Globo, pode não ser um grande fenômeno de popularidade, mesmo com a vitória.