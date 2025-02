Bloco de Porto Alegre deve contar com a presença de Lázaro Ramos em seu desfile de rua

Lázaro Ramos deve incluir Porto Alegre em seu roteiro de Carnaval. Julia Rodrigues / Divulgação

Lázaro Ramos deve incluir a folia de rua de Porto Alegre em seu roteiro neste Carnaval.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator mobilizou os seguidores para ajudá-lo a bater o recorde de participações em blocos de rua pelo país neste Carnaval, usando a hashtag #LazinhoPorAí. Nesta quarta-feira (19), divulgou a lista oficial das cidades e dos blocos que farão parte dessa jornada: Porto Alegre e o Ziriguidum — Batucada Social estão no roteiro prévio do baiano Lázaro (veja abaixo).

Depende do edital

Mas tudo depende do resultado do edital lançado pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da Capital, que será divulgado nesta sexta-feira (21).

A folia do Ziriguidum só vai rolar se o projeto for contemplado para participar dos Desfiles de Carnaval de Rua 2025. O valor do edital é de R$ 500 mil, e, segundo a assessoria do bloco, é necessário aguardar o resultado para agendar a data do desfile e organizar a participação de Lázaro.

— A gente ficou impactado, bem contente, com a possibilidade da vinda dele, embora ainda, claro, não tenha agenda. A princípio, o Carnaval de Rua acontece na segunda quinzena de março. Aí, tem que ver se Lázaro terá agenda até lá. Tendo uma data, já podemos fazer esse contato e ver o que pode acontecer. A gente ficou bem feliz com a possibilidade de tê-lo aqui, para sacudir as ruas de Porto Alegre — diz Clarice Triaca, responsável pela comunicação do Ziriguidum.