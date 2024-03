Com a formação de um paredão tenso, Alane, Davi e Michel disputam a permanência no BBB 24. Logo após o programa ao vivo, Yasmin, que escapou da berlinda na prova bate e volta, comentou estar abalada com a desclassificação de Wanessa. Além disso, Davi, que a puxou para o paredão, disse que a modelo é uma "jogadora inútil" na casa.