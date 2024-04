Na madrugada deste domingo (31), os 10 finalistas do BBB 24 celebraram sua jornada com um show do grupo É o Tchan e arrasaram nas coreografias clássicas. Além disso, a festa na casa trouxe um pedido de trégua: o gaúcho Matteus conversou com Lucas Henrique e MC Bin Laden, e os colegas do Quarto Gnomo decidiram aproveitar a atmosfera festiva para propor a paz. As informações são do portal gshow.