Após o sincerão, que ocorreu nesta segunda-feira (11), teve briga na casa mais vigiada do Brasil. Ainda que quem participasse da dinâmica fossem os emparedados (Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin) e a líder (Beatriz), Leidy Elin e Davi roubaram a cena quando a sister jogou as roupas do brother na piscina. No entanto, essa não foi a primeira vez no reality que um participante teve sua mala encharcada.