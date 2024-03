Mais um paredão está formado no BBB 24. Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin disputam a permanência na casa. Indicada pela líder Beatriz, a modelo já está se articulando caso fique no reality. No entanto, uma de suas principais aliadas, Leidy Elin caiu no choro com a indicação da sister e do amigo Buda e afirmou que colocará todo mundo no paredão.