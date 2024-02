A dinâmica do sincerão no BBB 24 trouxe alento para alguns participantes. Na parte externa da casa, os protagonistas da semana — líder, emparedados e anjo — tiveram de triturar cartas enviadas por familiares dos participantes, até que sobrassem apenas duas, que poderiam permanecer com os escolhidos. Esses dois ainda escolheram outras três mensagens a serem destruídas, sobrando quatro ao todo.