A madrugada deste sábado (24) no Big Brother Brasil 24 foi marcada pelo acordo entre Beatriz e Isabelle sobre a liderança da semana. Na sexta, as sisters venceram prova do líder, que foi de resistência e durou cerca de cinco horas, mas precisaram decidir quem ficaria com a liderança e quem receberia o prêmio de R$ 44,5 mil.