Mais um paredão do BBB 24 está formado e Deniziane, Fernanda e Matteus disputam a permanência na casa. Apesar disso, quem está dando o que falar na casa é MC Bin Laden, que escapou da berlinda após adquirir o primeiro poder curinga da edição, que concedia uma imunidade. O funkeiro já esteve envolvido em diversos conflitos no programa e agora é visto com desconfiança por boa parte dos brothers.