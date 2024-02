Em uma conversa com Raquele e Michel na tarde desta quarta-feira (7), Fernanda confessou que pretende mudar o seu jeito "sem filtro" ao lidar com as situações no BBB 24. A sister declarou que possui dificuldades em expressar os pontos positivos que reconhece nas coisas e nas pessoas, mas tem o hábito de reclamar do que a incomoda.