A saída de Deniziane do BBB 24 gerou uma onda de comoção na casa mais vigiada do Brasil. Além do choro de Matteus, que se despediu de seu romance na casa, teve surpresa por parte de Leidy Elin e competidores sem reação, como foi o caso de Yasmin, Alane e Raquele (foi a líder quem indicou a fisioterapeuta à berlinda).