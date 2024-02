A frase "Isabelle merece respeito" entrou para os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) nesta terça-feira (20). O motivo é um vídeo publicado no Instagram por Elisângela Brito, mãe de Davi, no qual ela fala sobre a amizade do filho com a cunhã no BBB 24. Após a repercussão negativa, a publicação foi deletada.