Hora após Rodriguinho causar nova polêmica no Big Brother Brasil 24 ao fazer piada com a boina usada por Matteus, a prefeitura de Alegrete manifestou apoio ao participante gaúcho nesta terça-feira (16). Em uma publicação do Instagram, o prefeito Marcio Amaral (MDB), aparece ao lado da foto do brother alegretense pilchado e usando também o acessório típico do Estado.