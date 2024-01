Luigi, o sexto eliminado do Big Brother Brasil 24, revelou, nesta quarta-feira (31), que mudou de opinião sobre Davi após sair do reality. Durante o tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, o ex-BBB contou que as conversas que teve do lado de fora da casa o fizeram refletir sobre sua relação com o brother, que é um dos protagonistas dessa edição.