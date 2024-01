O vendedor e instalador de piso Luigi, que pertencia ao grupo pipoca, foi o sexto eliminado do Big Brother Brasil 24 na noite desta terça-feira (30). Após deixar o programa, ele participou do Bate-Papo BBB, em que reviu algumas de suas cenas no reality. Ao assistir ao momento em que usou um termo racista com a sister Leidy Elin, aproveitou para se desculpar com ela e com o público.