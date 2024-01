Não há sossego na casa do Big Brother Brasil 2024. Os confinados estão, o tempo inteiro, confabulando e planejando os seus próximos passos em busca do prêmio do reality show. E, na tarde desta sexta-feira (26), não foi diferente. No quarto do líder, por exemplo, MC Bin Laden, Luigi e Lucas Henrique conversaram sobre quem deve ir para o próximo paredão.