Integrar o elenco do Big Brother Brasil é sinônimo de visibilidade nas redes sociais, que são, muitas vezes, termômetros da popularidade dos participantes durante o programa. A recente análise da NetCos, agência especializada em marketing de influência, mostra os destaques do jogo até aqui: Yasmin Brunet, Beatriz e Davi. O levantamento, realizado por meio de ferramentas de monitoramento e tendo o Instagram como base, fez uma comparação entre o número de seguidores antes do anúncio dos participantes do reality show com 22 de janeiro, que representa os 15 primeiros dias de programa.