Boninho não errou quando disse que a estreia do Big Fone no BBB 24 começaria com um strike. Nesta sexta-feira (26), Marcus Vinicius foi quem atendeu o telefone e precisou indicar três pessoas ao paredão. Com isso, ele colocou Juninho, Luigi e Pitel na berlinda. Além disso, o comissário de voo está imune e, portanto, não poderá receber votos no próximo domingo (28).