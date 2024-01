O primeiro sincerão do Big Brother Brasil 24 já rendeu fogo no parquinho. A dinâmica, que estreou nesta segunda-feira (15), sempre vai ter foco nos protagonistas da semana. Com isso, apenas os emparedados, o líder da semana e o anjo serão chamados para dar impressões sobre os colegas de confinamento. Os demais participantes assistem tudo do telão da sala.