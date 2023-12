A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou Silvana Taques dos Santos, mãe da atriz Larissa Manoela, por intolerância religiosa após ela chamar a família do genro, André Luiz Frambach, de "macumbeiros". O órgão confirmou a conclusão do inquérito ao Estadão por e-mail. O caso está com a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).