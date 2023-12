Uma das produções mais bem-sucedidas da Netflix, The Crown chega ao fim nesta quinta-feira (14). Dividida em duas fases, a última temporada da série teve os primeiros episódios divulgados no mês passado, com foco na pressão midiática sofrida por Diana e no desenrolar da sua morte, em 1997. Na nova leva, os fãs da realiza britânica acompanharão os desfechos da história.