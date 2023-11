The Crown é um verdadeiro sucesso, acumulando uma legião de fãs. Inspirada em acontecimentos reais, a série de ficção conta a vida da rainha Elizabeth II do Reino Unido, e os eventos pessoais e políticos que aconteceram no seu reinado. A trama começou com a coroação da governante e seguiu até a separação dos príncipes Charles e Diana, no fechamento da quinta temporada.