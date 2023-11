Paulo Amaral apresenta suas produções mais recentes na mostra Solitude. A exposição inaugurou na última quarta-feira, na galeria Habitart (Rua Coronel Armando Assis, 286), e fica aberta para visitação até o dia 16 de dezembro, de quarta a sábado, das 14h às 18h. Para conferir as obras, é necessário agendamento prévio pelo WhatsApp (51) 98189-9181. Com curadoria de Fábio André Rheinheimer, a mostra reúne desenhos inspirados em paisagens da natureza, e é resultado das observações que Paulo realizou em ambientes como o mar, as árvores e as montanhas. No material de divulgação, o curador explica que o artista utilizou carvão nas suas produções, fazendo uso de uma técnica semelhante às artes chinesas tradicionais.