2017 parece ser o ano da escritora canadense Margaret Atwood – que completa 78 anos neste mês. Depois do sucesso de The Handmaid’s Tale, lançada em abril pelo serviço de streaming Hulu (ainda indisponível no Brasil), outra obra da escritora foi adaptada para a TV. Com seis episódios de 45 minutos, Alias Grace é a grande estreia da Netflix neste final de semana.