Fazendo a Festa – GNT, 20h

No episódio de hoje, a atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues recebe uma missão diferente da que está acostumada. No lugar de uma comemoração de aniversário, as primas Bruna, Samara, Carolina e Rafaela pediram uma festinha para as suas bonecas. Mas, é claro, as garotas também precisam se divertir no evento, então a equipe precisa pensar muito para atender ao pedido das meninas.

O Som do Vinil – Canal Brasil, 21h30min

Ex-integrante do Titãs, o músico e apresentador Charles Gavin continua sua investigação sobre a história da música nacional. No episódio desta sexta, Gavin recebe o Duofel para falar sobre o álbum Duofel Plays The Beatles (2009), em que os dois apresentam covers do grupo inglês. Eles comentam a adaptação ao som dos Beatles para a música instrumental e o reconhecimento de Paul McCartney.

FDP – A&E, 21h35min

A série nacional acompanha a história do juiz de futebol Juarez Gomes da Silva, que é convocado para Taça Libertadores da América e sonha apitar a final da Copa do Mundo. No primeiro inédito de hoje, uma nova bandeirinha é apresentada a Juarez e seu parceiro de arbitragem, que reclamam de ter de apitar uma partida de futebol ao lado de uma mulher. O trio viaja para a Venezuela, e a auxiliar erra um lance que coloca todos em perigo.

Pé na Porta: A História Continua – Canal OFF, 22h

Seriado documental de 10 episódios que acompanha grandes promessas da cena nacional de skate. O episódio de hoje começa em São Paulo, onde Tiago Lemos e Rodrigo Petersen tentam conseguir um visto para poder embarcar para o Japão. Com a viagem garantida, o grupo de skatistas parte para o oriente, onde conversa com a imprensa e ainda e pratica o esporte em Yokohama.