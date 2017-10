A apresentadora Wendy Williams quase não conseguiu terminar a edição do The Wendy Williams Show nesta terça-feira (31). Vestida como Estátua da Liberdade, Wendy acabou desmaiando nos minutos finais da atração, quando eram anunciados os vencedores do concurso de fantasias de Halloween.

Wendy Williams comanda o TWWS desde 2008 e é conhecida também por ser estilista, atriz e ter escrito diversos livros, como The Horse (2015), best-seller do The New York Times e apontado como melhor livro do ano pelo Wall Street Journal.