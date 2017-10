Gloria Perez reencontrou a fórmula do sucesso para as novelas das nove ao apostar em protagonistas fortes e empáticas. Nesta sexta-feira (20), vai ao ar o último capítulo de A Força do Querer, na RBS TV, e o público vai conhecer o destino dessas mulheres que conquistaram o país nos últimos meses. Bibi (Juliana Paes), Jeiza (Paolla Oliveira) e Ritinha (Isis Valverde) trilharam caminhos distintos, mas sempre entrecruzados.