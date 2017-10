TV Globo / Divulgação

A novela que devolveu ao brasileiro o gosto por acompanhar uma trama na televisão chega ao fim na noite desta sexta-feira (20). Com um bom desempenho de audiência, A Força do Querer trouxe à discussão a questão de gênero e sexualidade, falou dos limites do caráter e até da situação da segurança pública no Brasil.

Confira, abaixo, os 10 melhores momentos da novela de Gloria Perez.

1. Ritinha larga Zeca para fugir com Ruy

A livre, leve e solta Ritinha (Isis Valverde) não segurou o encanto nem na festa do próprio casamento com Zeca (Marco Pigossi). Ao descobrir que seu admirador Ruy a aguardava próximo ao Rio, a moça foge por uns minutos e joga seu charme para cima do rapaz. A situação complica quando o marido se dá por conta do sumiço da mulher com recém casou e passa a gritar seu nome, fazendo com que Ritinha pule no barco de Ruy e fuja com o playboy. O ciumento Zeca chega a dar tiros de espingarda em direção ao barco.

2. Jeíza faz o parto de Ritinha

Em meio a um tiroteio, a policial vivida por Paolla Oliveira ajudou a "sereia" de Isis Valverde a ter seu bebê, filho de Zeca (Marco Pigossi), atual namorado de Jeíza. Ritinha estava em um táxi quando começou a sentir as primeiras contrações. Mesmo não simpatizando muito com a ex-mulher de Zeca, Jeíza não hesitou em ajudá-la.

3. Bibi botando fogo no restaurante

A intensa e apaixonada Bibi (Juliana Paes) mostrou ser capaz de tudo por amor. Para tentar livrar Rubinho (Emilio Dantas) da prisão, ela chegou a botar fogo no restaurante em que o companheiro trabalhava com o intuito de eliminar as provas que ligavam ele ao tráfico.

4. Fuga de Rubinho

Com a ajuda de Bibi, o traficante Rubinho (Emilio Dantas) conseguiu sair da cadeia escondido. Antes de seguirem para um esconderijo de luxo bancado pelo crime organizado – um apartamento no Leblon –, os dois acabaram no meio de um fogo cruzado entre polícia e bandidos no morro para onde foram após a fuga.

5. Bibi no baile funk

A personagem de Juliana Paes, que em breve se tornaria chefe do tráfico ao lado do marido Rubinho (Emílio Dantas), foi ao encontro de traficantes em um baile na favela. Após um estranhamento inicial, ela começou a se sentir confortável naquele lugar e a ficar encantada com o poder e o status que o casal Sabiá (Jonathan Azevedo) e Alessia (Hylka Maria) detém. A sequência marcou a virada que a história da jovem teria na trama.

6. Ivana revela à família que é transexual

Um dos personagens que mais emocionou o público foi Ivan (Carol Duarte), que no início da trama chamava-se Ivana. A jovem não se reconhecia como mulher e sua história foi contada de forma didática para mostrar o drama real das pessoas transexuais. A cena em que ela decide assumir seu gênero para a família e logo em seguida corta os longos cabelos na frente do espelho foi o auge da trama da personagem.

7. Surra que Aurora dá na filha Bibi

Ousada, Bibi (Juliana Paes) tira uma foto com um montante de dinheiro, o que a leva à prisão por suspeita de envolvimento com o tráfico. Quando Aurora (Elizangela) visita a filha no cárcere, acaba perdendo o controle e dá uma surra em Bibi. "Olha onde tu veio parar", indignou-se a mãe.





8. Morte do PM

Em uma cena que buscou retratar a difícil condição dos policiais no Brasil, Jeiza (Paolla Oliveira) assiste à morte de seu colega de trabalho. O assassinato ocorre quando a policial militar sai para comemorar com os amigos sua conquista no ringue, mas, no caminho, o carro de Gerson (Well Aguiar), seu colega, é parado por bandidos, que atiram no militar.

9. Bibi dá o troco em Rubinho

Ao cobrar a pensão que o traficante Rubinho (Emilio Dantas) lhe deve, Bibi é humilhada pelo ex-companheiro. Ele fala para a moça pegar o dinheiro com a amante, Carine (Carla Diaz), uma das razões da separação do casal. A morena não deixa barato: revela a Rubinho que o traiu com seu próprio advogado, Caio (Rodrigo Lombardi). "Bem antes de me botar o chifre, você levou o seu!", avisou a moça, revoltada.

10. A morte de Irene

Após causar muito sofrimento para a família Garcia, tendo se envolvido e perseguido o casado Eugênio (Dan Stulbach), a vilã Irene (Débora Falabella) chegou ao fim de forma trágica. Sofrendo um surto psicótico, a mulher se sente perseguida e acaba caindo no vão de um elevador.